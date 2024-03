Bordadeiras de Casa serão homenageadas no Dia da Mulher

As bordadeiras de casa vão ser homenageadas, no Dia Internacional da Mulher, 8 de Março, numa iniciativa do Instituto do Vinho, Bordado e Artesanato da Madeira, em parceria com o Hotel Barceló Funchal OldTown e a Associação Adoro.Ser.Mulher. A sessão acontece a partir das 17 horas, nesse hotel.

A abertura de uma exposição sobre o Bordado da Madeira e a sua ligação às flores marca o arranque dessa celebração, precisamente pelas 17 horas. "É o Bordado Madeira que torna a flor eterna, no desenho, no tecido, na garantia da passagem de geração em geração e nas memórias que perduram no tempo. Esta exposição é composta por um conjunto de trípticos, onde se destaca o Bordado Madeira aplicado à roupa de mesa e de praia, sendo da autoria do IVBAM. A abertura desta exposição contará com a presença da Secretária Regional do Ambiente e Agricultura, Rafaela Fernandes", indica nota à imprensa.

Já no Atelier Coffee Bar vai decorrer a Conferência 'Mulheres Extraordinárias', que destaca as Bordadeiras de Casa e o trabalho destas mulheres na persecução desta arte centenária. O painel de oradoras é composto pela Secretária Regional do Ambiente e Agricultura, Rafaela Fernandes; Firmina Abreu, Bordadeira de Casa; Maria Bernardete Gonçalves, da Gês Bordados; e Karla Vieira, Designer de Moda. Esta conversa será moderada por Marisa Santos, Vogal do Conselho Directivo do IVBAM.

Por fim, entre as 18h e as 23 horas decorre um Mercado com marcas regionais que têm impulsionado e utilizado o Bordado Madeira nas suas criações, tais como As Marias, Bordadeira, Bailha e Misa.Handmade e outras marcas que têm reinventado o vime e a tapeçaria como a Bica Larica, Wicker_it e Maui&Sucri.