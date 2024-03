Funchal assinala Dia da Mulher com agenda recheada de iniciativas

A Câmara Municipal do Funchal não vai deixar passar 'em branco' a celebração do Dia da Mulher, a 8 de Março, e por isso preparou um programa recheado de iniciativas.

O Salão Nobre dos Paços do Concelho acolhe, pelas 14h30, organizada pelo Conselho Municipal para a Igualdade de Género e Não Discriminação, uma cerimónia de Distinção às mulheres da cidade.

Antes, pelas 10 horas, o Serviço Municipal de Proteção Civil do Funchal promove um Peddy-Paper denominado 'Mulheres à Descoberta do Risco', na Avenida Calouste Gulbenkian, junto da entrada do Centro Comunitário do Funchal. Termina às 12h30, seguido de entrega de prémios, na Praça do Município.

'50 anos de abril: Evolução das Mulheres e os Direitos Humanos' é nome da exposição que será inaugurada no Centro Cultural e de Investigação do Funchal, pelas 15h30, numa parceria com a UMAR-União de Mulheres Alternativa e Resposta.

Também a Feira do Livro se associa a esta data e, dinamizado pelo Departamento da Cultura, realiza-se, às 18 horas, no Palco da Feira do Livro, na Avenida Arriaga, um Spoken word com Carolina Rodrigues, Genesis Garcia e Alice Neto de Sousa. Um encontro a três vozes, onde vão partilhar as suas obras e inspirações para a poesia.

No Teatro Municipal Baltazar Dias, Diana Duarte e Luis Daio protagonizam o espectáculo 'Linha'. "Este espetáculo multidisciplinar explora as fronteiras mentais e físicas da energia feminina, tanto no homem como na mulher. Uma história sem personagens definidos que se repetem ao longo dos tempos, contada uma e outra vez. Sempre igual, sempre diferente", explica nota à imprensa.

Por fim, ainda no Palco da Feira do Livro, pelas 20 horas, haverá um concerto denominado 'A minha história é outra e começa agora' da Associação New Classic, com Mariana Camacho e Madalena Caldeira. "Um concerto inteiramente em português, com arranjos especiais para voz, cordas e sopros. Serão cantados temas de diferentes géneros, tempos e olhares sobre a mulher, mas acima de tudo narrativas criadas pelas próprias", indica nota à imprensa.

Já no dia 9 de Março, será promovido, através do Serviço Regional da Protecção Civil, um workshop Pink Rescue, pelas 9 horas, na Praça do Município.

O Dia Internacional da Mulher será ainda assinalado com a realização de outros eventos dinamizados nas estruturas municipais para séniores, nomeadamente Ginásios Municipais, Centro Comunitário do Funchal e empresa municipal Sociohabitafunchal.