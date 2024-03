Protecção Civil do Funchal assinala Dia da Mulher com Peddy-Paper no centro da cidade

No âmbito das comemorações do Mês da Protecção Civil, que decorrem, neste mês de Março mas que, inclusivamente ,se prolongam até Abril, o Serviço Municipal de Protecção Civil do Funchal programou a realização de diversas actividades, com o intuito de promover a consciencialização da importância da cultura de segurança, aplicando a estratégia de uma cultura de proximidade envolvendo os munícipes na realização de algumas destas iniciativas.

Nesse sentido, a CMF promove um Peddy-Paper destinado às mulheres, alusivo ao Dia Internacional da Mulher, propondo-se assim uma actividade diferente, promovendo, ainda, o desenvolvimento de competências e conhecimentos, no âmbito da Protecção Civil, enquanto os participantes participam no nosso Peddy-Paper, 'Mulheres à descoberta do risco do Funchal'.

Esta actividade é realizada no centro da cidade do Funchal, amanhã, 8 de Março, entre as 10h30 e as 12h30, percorrendo no centro da cidade do Funchal, descobrindo locais onde ocorreram incêndios, aluvião e galgamento costeiro, a par de um treino de competências pessoais e sociais através da realização de tarefas.