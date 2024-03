Votar no Povo

No próximo domingo realiza-se a eleição dos Deputados e Deputadas à Assembleia da República, de onde emanará o próximo governo de Portugal. A eleição de Deputados e Deputadas do Bloco de Esquerda contribuirá para garantir uma governação à Esquerda e evitar que o PSD/CDS, agora rebatizados de AD – Aliança Democrática, regressem à governação de Portugal, com tudo o que isso significa de retrocesso dos direitos dos trabalhadores, dos pensionistas e reformados e dos jovens a quem mandaram emigrar.

Que ninguém se deixe enganar: foi a AD, de Montenegro e Albuquerque, que entre 2012 e 2015, roubaram os subsídios de férias e de Natal dos funcionários públicos e pensionistas, cortaram pensões e salários, impuseram uma sobretaxa sobre os rendimentos dos trabalhadores e colocaram-nos, a todos, numa situação de desespero social. Esta crueldade contra os portugueses, levada a cabo pelos governos de Passos Coelho, com o apoio sempre solícito de Montenegro e Albuquerque, só foi revertida porque houve um Bloco de Esquerda forte, a partir de 2015, que obrigou a que se constituísse um governo alternativo em Portugal que repôs todos os direitos roubados pela Direita. Que ninguém se esqueça dos tempos de má memória de uma governação que Montenegro quer reeditar, para voltar a cortar nos salários e nas pensões, retirar feriados, aumentar impostos e empobrecer, ainda mais, todos os portugueses. Que ninguém se deixe enganar com os “cantos de sereia” do Chega e da Iniciativa Liberal: barafustam contra o PSD, mas querem formar governo com a AD (PSD/CDS) de Montenegro para ajudarem a cortar nos rendimentos das pessoas e destruir serviços públicos e todo o Estado Social. O voto não deve ser utilizado contra os interesses do povo. Votar PSD/CDS, Chega ou Iniciativa Liberal é exatamente o mesmo: fazer voltar a austeridade, os cortes de salários e pensões e acabar com os serviços públicos que ainda temos. Só o voto útil no Bloco de Esquerda garante a eleição de Deputadas e Deputados que farão uma aposta forte na valorização dos salários e das pensões, na baixa de impostos, no combate sem tréguas à pobreza e na defesa de serviços públicos essenciais como o acesso à saúde, à educação e aos apoios sociais de que todas e todos necessitam. Votar no PSD/CDS, Chega e Iniciativa Liberal é votar contra o Povo. Votar no Bloco de Esquerda é votar no Povo.