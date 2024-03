PS acusa executivo do Funchal de incompetência que tem agravado problemas no trânsito

O grupo municipal do PS na Câmara do Funchal diz estar seriamente preocupado com a mobilidade na cidade, tendo em conta "os problemas do trânsito têm vindo a piorar significativamente desde que o PSD assumiu a presidência da autarquia". Andreia Caetano acusa o executivo do PSD de querer desvalorizar os dados que apontam o Funchal entre as piores cidades do mundo ao nível de trânsito.

A presidente do grupo municipal do PS afirma que o actual executivo indica soluções “completamente desactualizadas e contrárias às boas práticas”. “O desnorte deste executivo é por demais evidente. Não sabem o que andam a fazer”, denuncia a socialista, dando conta que, numa semana, a autarquia toma decisões e, na semana seguinte, as contradiz. “A realidade é má, está pior e isto deve-se às más decisões deste executivo”, sublinha.

Andreia Caetano lembra que em Assembleia Municipal foi aprovado um documento estratégico com ações concretas que visam melhorar a mobilidade da cidade, mas alerta para os riscos das possibilidades entretanto equacionadas pela autarquia de retirar passadeiras e semáforos para aumentar a velocidade de circulação. “Podem ocorrer acidentes e morrer pessoas”, adverte a deputada municipal, vincando que este é um processo que tem de ser gerido com competência e responsabilidade.