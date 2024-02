Chega acusa PS e PSD de "sugar e empobrecer o País"

A candidatura do Chega Madeira às Legislativas nacionais denunciou "a conivência entre o PSD e o PS contra as grandes reformas que o País precisa".

Depois de um dia de campanha eleitoral marcado por contactos com a população e visitas institucionais entre os concelhos do Funchal e de Câmara de Lobos, a candidatura critica, em nota emitida, o "enorme concluiu entre o PS e o PSD, não só para impedir que o País faça as reformas que tanto precisa em áreas como a Economia e a Justiça, mas também para garantir que aqueles dois partidos controlam os tachos e a redes de interesse que andam a sugar o país e a nos empobrecer”.

O cabeça-de-lista do Chega Madeira à Assembleia da República, Francisco Gomes, considera que "os ataques e as críticas que o PS e o PSD fazem um ao outro não passam de conversa de campanha".

Ao longo dos anos e em especial nos governos de António Costa, o PS não teve melhor aliado que o PSD, algo que continua. O PSD de Luís Montenegro é, e continua a ser, frouxo na oposição que urge fazer ao socialismo e não está minimamente preparado para resgatar o país do fosso para onde foi lançado por décadas de políticos incompetentes. Francisco Gomes, Chega

A concluir, o candidato do Chega aponta para o que já está a acontecer nos Açores, onde "o PSD saltou para o colo do PS e vão tentar governar em bloco central".

"O único partido que é capaz de travar o socialismo e por fim ao regime de compadrios e tachos de que o PS e o PSD tanto gostam é o Chega", rematou.