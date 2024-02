PS empenhado em encontrar soluções para os problemas da Educação

A candidatura do PS-Madeira às eleições legislativas nacionais de 10 de Março esteve hoje reunida com a Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Básica com Pré-Escolar, Creche e Secundária Professor Dr. Francisco Freitas Branco.

No encontro, no âmbito da deslocação que está a efetuar à ilha do Porto Santo, os candidatos socialistas, encabeçados por Paulo Cafôfo, ouviram as preocupações dos encarregados de educação, bem como as suas propostas para contribuir para a melhoria das condições educacionais atualmente em vigor na ilha.

Entre as várias problemáticas, a associação mostra-se preocupada com a falta de salas de creche e pré-escolar para dar resposta ao número de crianças existentes no Porto Santo, bem como a falta de docentes especializados em Educação Especial, o que faz com que os existentes não sejam suficientes para dar a resposta eficiente ao número de crianças abrangidas com adequações significativas e adicionais.

A falta de pessoal não docente, devido ao envelhecimento da classe, a gestão de vagas do infantário e a necessidade de o mesmo permanecer aberto todo o ano, foram igualmente questões levantadas pelos encarregados de educação e que mereceram a atenção do PS-Madeira, que, como deu conta Paulo Cafôfo, irá desenvolver esforços em várias frentes para que seja possível colmatar estas lacunas.

Estas são, aliás, matérias para as quais os socialistas já têm vindo a chamar a atenção ao longo dos últimos tempos, ainda que a realidade do Porto Santo tenha de ser encarada de forma especial, tendo em conta a condição da dupla insularidade.