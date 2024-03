Quinta Jardins do Lago conquista o Prémio HolidayCheck 2024

A Quinta Jardins do Lago, "um dos hotéis mais galardoados da ilha da Madeira, acaba de conquistar um lugar de destaque nos prestigiados Prémios da HolidayCheck 2024", anuncia uma nota de imprensa da unidade hoteleira do Funchal.

"Este cobiçado reconhecimento é baseado numa impressionante taxa de recomendação de 100% e uma pontuação perfeita de 6 em 6, resultante de mais de 50 avaliações realizadas em 2023", salienta. "Com o endosso de mais de 752.000 avaliações reais em todo o mundo, o Prémio HolidayCheck é um testemunho da dedicação notável da Quinta Jardins do Lago em proporcionar uma experiência excepcional aos seus hóspedes".

Assim, reforçam que "o hotel destaca-se entre as unidades hoteleiras mais bem avaliadas globalmente, conquistando a meritória posição de número um na Madeira e um segundo lugar em Portugal. O Prémio HolidayCheck celebra a excelência na indústria hoteleira, homenageando 680 hotéis em mais de 120 regiões turísticas no mundo", afiança.

Citando o director geral dos hotéis do Grupo Leacock, que expressa a "sua enorme satisfação", Alberto Reynolds afirmou que "há muito que procurávamos receber este prémio, que nos escapava pelo não cumprimento de um dos seus critérios, a obtenção de um mínimo de 50 questionários. 2023 foi o ano de viragem, e enche-me de orgulho receber e poder, finalmente, partilhar com esta extraordinária Equipa este feito. Este prémio é o testemunho do trabalho árduo, rigoroso e da dedicação de toda a nossa equipa em proporcionar, consistentemente, uma experiência memorável e excepcional aos nossos hóspedes".

E continuou: "O nosso agradecimento vai, igualmente, para os nossos inestimáveis hóspedes, que nos dedicaram parte do seu precioso tempo, compartilhando as suas experiências e expressando o seu voto. Esta conquista não teria sido possível sem o seu reconhecimento e apoio."

De referir que a Quinta Jardins do Lago, "com o seu jardim exuberante e as singularidades da sua oferta, tornou-se uma referência na arte de bem receber na ilha da Madeira. Sobre a Quinta Jardins do Lago: Descubra a Quinta Jardins do Lago, uma encantadora quinta madeirense do século XVIII, situada num dos promontórios do anfiteatro do Funchal, com vista para as montanhas, cidade e Atlântico. Antiga residência do General Beresford durante as guerras napoleônicas, esta Quinta Madeirense possui 40 quartos duplos, incluindo Suítes Júnior Históricas, Suítes Premier e uma Suíte Presidencial, todas meticulosamente projetadas para o conforto moderno, num ambiente tradicional. Percorra o nosso exuberante jardim botânico, lar de mais de 800 espécies de plantas únicas, um santuário de bem-estar, de beleza e de contemplação. A Quinta Jardins do Lago é a personificação de um pequeno hotel de luxo, combinando uma elegância histórica com a sofisticação contemporânea. Reserve a sua estada e desfrute do encanto do principal hotel botânico da Madeira", resumem o longo historial que remonta há três séculos.

Já sobre a operadora que distingue, a nota salienta que "a HolidayCheck AG opera o maior portal independente de avaliações e reservas de hotéis, de países de língua alemã. A HolidayCheck permite que as pessoas encontrem o hotel ideal para atender às suas necessidades, entrem em contato com outros viajantes e reservem as suas férias diretamente. As principais forças da HolidayCheck AG são o seu amplo banco de dados de avaliações de hotéis em contante crescimento, com mais de 10,9 milhões de avaliações e quase 12 milhões de fotos e vídeos privados de férias, além de dicas de viagem. A HolidayCheck também opera um importante canal adicional de informações na forma do maior fórum de férias em língua alemã, que abrange uma comunidade ativa com mais de 2,9 milhões de reviews. A HolidayCheck AG opera sua própria agência de viagens online certificada pelo TÜV e trabalha com todos os principais operadores de viagens", conclui.