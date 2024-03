Sentido Galo Resort reconquistou uma vez mais o ceptro de Portugal's Leading Green Hotel

O Sentido Galo Resort, propriedade da DER Touristik Hotels and Resorts na Ilha da Madeira, Portugal, "foi mais uma vez reconhecido pelos World Travel Awards como o Leading Green Hotel de Portugal", distinção que recebe pela 6.ª vez.

Numa nota de imprensa, o grupo de três hotéis situado no Caniço realça que "conhecidos como os 'Óscares do Turismo', os World Travel Awards servem para reconhecer, premiar e celebrar a excelência em todos os sectores da indústria global de viagens e turismo. É o público que decide, via online, para além dos 200.000 profissionais de turismo de 160 países que complementam a votação", recorda.

Atribuindo ao "amplamente reconhecido como um exemplo de sustentabilidade" do Sentido Galo Resort a conquista de mais esta distinção, reconquistada, o grupo lembra que "esta é, aliás, a sexta vez que este prestigiado prémio é atribuído ao Sentido Galo Resort. A propriedade já venceu a categoria de Portugal's Green Hotel em 2017, 2018, 2019, 2021 e 2022".

Tendo os vencedores sido "anunciados ontem à noite na Cerimónia de Gala da WTA Europe" que levou até Berlim "centenas de profissionais e jogadores europeus para um cocktail de networking", sobre esta nomeação e prémio, Frank Siebrecht, Diretor Geral dos Sentido Hotels, destaca: "Com mais de 30 anos de experiência é surpreendente descobrir numa Ilha no meio do Atlântico um projeto de sustentabilidade tão inovador e inspirador para o sector da Hotelaria, somos uma referência entre os hotéis do Grupo DER Touristik Hotels & Resorts e muitos outros no Mundo."

"Infelizmente, devido às greves que decorrem neste momento na Alemanha, não foi possível ao Sentido Galo Resort participar na cerimónia de entrega de prémios que decorreu em Berlim", salienta a razão porque não há uma foto da cerimónia para emoldurar este momento.