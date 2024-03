José Manuel Rodrigues toma posse hoje como presidente da CALRE

Toma posse oficialmente, hoje, como presidente da Conferência das Assembleias Legislativas Regionais Europeias (CALRE), pelas 11 horas, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues. O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira foi eleito por unanimidade no passado dia 1 de Dezembro de 2023, em reunião plenária, que teve lugar em Bruxelas.

A cerimónia de transferência da presidência traz à Madeira o actual presidente da CALRE e presidente do Parlamento de Bruxelas, Rachid Madrane. Com a 'passagem de testemunho' Rachid Madrane, assumirá a vice-presidência da CALRE, conforme os regulamentos.

Também na cerimónia estarão presentes os vice-presidentes, secretários e vice-secretários da mesa da Assembleia Legislativa da Madeira.

Aquando da eleição José Manuel Rodrigues disse ser urgente “reforçar a União Europeia como um bloco político e económico, como um espaço de valores e princípios da paz, da solidariedade, de desenvolvimento e de igualdade entre todos os cidadãos”, num “momento em que o mundo e a Europa vivem guerras e conflitos inimagináveis”, estratégia que passa pela valorização do papel dos Parlamentos Regionais.

A Assembleia Legislativa da Madeira é membro da CALRE desde a sua criação, em 1997, e tem assento na Comissão Permanente, de acordo com a regra de rotatividade anual prevista entre as Regiões Autónomas portuguesas.

Mas há mais eventos a ter em atenção hoje na Região. Tome nota:

9h00 - Reunião ordinária da Câmara Municipal de Santa Cruz;

9h30 - Reunião da Câmara Municipal do Funchal;

17h30 - A Região Madeira da Ordem dos Engenheiros, através do Colégio de Engenharia Eletrotécnica, organiza uma 'Tarde de Engenharia', dedicada ao tema 'Cibersegurança nas Redes SACE - Sistemas de Automação e Controlo de Edifícios';

19h00 - José Manuel Rodrigues participa, como orador, na sessão solene de abertura da conferência 'Think+ 2024 International Conference on Creativity, Global Inclusion and Smart Destinations', no ISAL;

20h30- O espectáculo 'Mortal Loucura' sobe ao palco, para estreia, no Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos;

AGENDA POLÍTICA

10h00 - Romaria da 'Alternativa 21' no Mercado dos Lavradores;

10h45 - A CDU realiza uma iniciativa na porta principal do Mercado dos Lavradores;

11h00 - Iniciativa política do Bloco de Esquerda no Hospital central do Funchal;

11h00 - Acção política do PAN Madeira na Universidade da Madeira;

20h00 - O PS-Madeira promove um jantar com militantes e simpatizantes no restaurante 'A Parreira', em São Roque.

EFEMÉRIDES

Principais acontecimentos registados no dia 7 de Março:

1810 - Supressão dos forais, por Carta Régia de D. João VI.

1837 - Morre, aos 68 anos, o pintor Domingos Sequeira, defensor da causa liberal.

1875 - Nasce o compositor francês Joseph Maurice Ravel.

1904 - É criado o curso de Medicina Sanitária em Portugal, um dos primeiros na Europa.

1926 - Primeira conversa radiotelefónica transatlântica, entre Nova Iorque e Londres.

1941 - Holocausto. Todos os judeus alemães são condenados a trabalhos forçados.

1945 - II Guerra Mundial. O primeiro exército norte-americano atravessa o Reno e abre a primeira via para a invasão da Alemanha.

1957 - Início das emissões regulares da RTP, a partir dos Estúdios do Lumiar, em Lisboa.

1980 - A RTP inicia as emissões a cor, 23 anos após o lançamento das emissões regulares.

1988 - É roubado o quadro de Picasso "El Tonto", de uma galeria de Zurique, Suíça.

1999 - Morre, com 70 anos, o cineasta britânico Stanley Kubrick, realizador de "Laranja Mecânica", "Barry Lyndon", "Eyes Wide Shut".

2014 - A Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) decide reforçar a sua cooperação com a Ucrânia e reexaminar a que tem com a Federação Russa, incluindo a suspensão de algumas iniciativas comuns.

2015 - O português Nelson Évora sagra-se campeão do triplo salto nos Europeus de atletismo em pista coberta, ao conseguir uma marca de 17,21 metros à sexta tentativa, em Praga na República Checa.

2020 - Covid-19: Governo italiano proíbe as entradas e saídas da Lombardia e de outras 11 províncias próximas para limitar a disseminação do coronavírus, que já causou 233 mortes e 5.061 infetados em todo o país.

2021 - O português Pedro Pichardo conquista a medalha de ouro do triplo salto dos Campeonatos da Europa de atletismo em pista coberta, em Torun, Polónia, com a marca de 17,30 metros.

2021 - A portuguesa Patrícia Mamona conquista a medalha de ouro na prova do triplo salto dos Campeonatos da Europa de atletismo em pista coberta, disputados em Torun, Polónia, com um salto de 14,53 metros.

2022 - O antigo presidente do Banco Espírito Santo Ricardo Salgado é condenado a seis anos de prisão efetiva no julgamento do processo separado da Operação Marquês.

2023 - Morre, aos 63 anos, Ian Falconer, escritor e ilustrador norte-americano, autor dos livros infantis da porquinha Olivia e ilustrador de muitas das capas da revista The New Yorker.

Este é o sexagésimo sétimo dia do ano. Faltam 299 dias para o termo de 2024.

PENSAMENTO DO DIA