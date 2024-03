'Mortal Loucura' é a peça do Conservatório que estreia já quinta-feira

Baseado na peça 'Os Suicidas’, de Lola Arias, o espectáculo 'Mortal Loucura' sobe a palco do Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos, para a sua estreia, no dia 7 de Março, quinta-feira, pelas 20h30. A peça, que é protagonizada pelos alunos do 1.º ano do Curso Profissional de Artes do Espetáculo - Interpretação do Conservatório, repete no dia 8 de Março, à mesma hora. A entrega é gratuita em ambos.

O elenco é composto por 6 alunos: Guilherme Silva, Leonor Martins, Linda Santos, Noam Ben-Ari, Sabrina Figueira e Soraia Rodrigues, que também são responsáveis pela criação colectiva do dispositivo cénico e figurinos.

"A peça original, criada pela atriz, escritora e diretora de cinema e teatro argentina Lola Arias, foi construída tendo por base o caso real de cinco adolescentes que se suicidaram no Norte da Argentina, em Salta, em 2010. Em palco, um grupo de adolescentes que cometeram suicídio relatam e organizam a informação que saiu na imprensa sobre o seu caso, dando ao público acesso a toda a informação sobre as circunstâncias: o contexto, as explicações e teorias que surgiram e também a procura de possíveis culpados. Um tema difícil abordado com realismo e sentido crítico", refere nota à imprensa.

Nas palavras do grupo de alunos e do seu professor, João Paiva, este trabalho levará também, para além do forte tema do suicídio jovem, “a uma reflexão sobre o sensacionalismo da comunicação social e a importância de discutir o poder das redes sociais, a saudável construção de uma identidade digital e a volátil interpretação de tudo o que colocamos online”.