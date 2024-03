Paulo Cafôfo, cabeça-de-lista do PS à Assembleia da República, pelo círculo da Madeira, garante que "o único partido capaz de resolver os problemas da Madeira" é o PS e apela ao voto no próximo domingo, dia 10 de Março. O candidato, numa acção de campanha que hoje decorreu no Caniço, fez questão de frisar a receptividade que tem sentido nas ruas e o desejo de mudança e de um novo rumo para a Região.

Numa nota à imprensa, a candidatura refere que, nesta acção foi possível constatar o sentimento generalizado de indignação e de descrédito relativamente ao PSD e adiantou que os eleitores "não podem deixar o futuro da sua terra nas mãos de um partido que tem a sua cúpula a prestar contas na Justiça por crimes de corrupção".

O cabeça-de-lista quis reforçar que as decisões tomadas nas próximas eleições, quer nacionais, quer regionais - que acredita que vão acontecer - , vão "definir a nossa vida nos próximos 15 a 20 anos".

A única forma de resolver os problemas da Madeira é votar no PS, que é o partido que tem o peso político necessário para poder influenciar e para poder decidir. Paulo Cafôfo

O candidato garantiu que está preparado para assumir os seus compromissos, “seja na Assembleia da República, seja mesmo aqui, no Governo Regional”. Como vincou, o voto responsável é o voto no PS, sendo que não ir votar ou votar em partidos pequenos “não vai resolver nenhum problema”.

Na ocasião, quis relevar a preocupação dos Governos socialistas em relação às Regiões Autónomas, no caso concreto em relação à Madeira, com várias medidas que têm beneficiado a Região e assegurado a garantia da coesão social e territorial. O também líder do PS-M destacou, assim, o facto de o Governo da República garantir o cofinanciamento de 50% do novo hospital da Madeira, o aumento de 30% da dotação financeira para a Universidade da Madeira, para fazer face aos custos da insularidade, bem como o investimento de 9 milhões de euros para duplicar as camas nas residências universitárias.

Além destes, apontou também o investimento de 45 milhões de euros em 2023 para o pagamento do subsídio social de mobilidade aos madeirenses, o reforço de 145 milhões de euros do Plano de Recuperação e Resiliência, num total de 706 milhões de euros (5% do total nacional), o financiamento dos cabos submarinos e os 25 milhões de euros previstos para o novo terminal no aeroporto do Porto Santo.

“Tudo isto só foi possível graças ao PS e esta é a prova de que só o voto no PS poderá continuar a manter o País no rumo certo, com um Governo que continuará a olhar para as suas regiões como parte de um Portugal inteiro”, rematou.