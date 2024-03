IPMA lança mais um aviso laranja para a ondulação no domingo

Além dos avisos amarelo e laranja já em vigor desde esta madrugada, com o período mais crítico entre as 9h00 de hoje e as 00h00 de amanhã, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera acaba de lançar mais um aviso laranja para domingo.

No dia de eleições, se a desculpa para não ir votar era o bom tempo, sol e praia, esqueça pois segundo o IPMA, entre as 12 horas de sábado, dia 9, e as 00h00 de domingo, dia 10, há um aviso amarelo para a agitação marítima. Mas entre as 00h00 e as 7h00 de domingo, há um aviso laranja em vigor.

Segundo o IPMA, tanto a costa Norte da Madeira como a ilha do Porto Santo, no período menos gravoso as ondas virão de Noroeste com 4 a 5 metros, mas no período mais adverso as ondas de Noroeste atingiram altura significativa de 5 a 6 metros, podendo atingir 11 metros de altura máxima.