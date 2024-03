IPMA coloca costa Sul da Madeira sob aviso amarelo para a agitação marítima

A costa Sul da ilha da Madeira foi colocada sob aviso amarelo para a agitação marítima que, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) irá vigorar entre as 9h00 e as 21 horas de amanhã, 7 de Março.

De acordo com esta actualização, a agitação marítima irá ser mais sentida na parte Oeste com ondas de Oeste/Sudoeste com 4 a 4,5 metros.

O IPMA mantém os dois períodos de aviso amarelo para as costas Norte da Madeira e ilha do Porto Santo, com ondas de quarto a cinco metros, entre as 3h00 e as 9h00 de amanhã e entre as 00h00 e as 9h00 do dia 8, sexta-feira, período que serão intermediados por um aviso laranja entre as 9h00 de amanhã e as 00h00 de sexta-feira, com previsão de "ondas de Noroeste com 5 a 6 metros de altura significativa, podendo atingir 11 metros de altura máxima".