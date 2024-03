Sidraria de São Roque do Faial será concretizada após novo procedimento de contratação

A Sidraria de São Roque do Faial vai mesmo avançar. A garantia foi deixada pela secretária regional da Agricultura e Ambiente que, na passada terça-feira, esteve na entrega de bag-in-box aos produtores de Sidra de São Roque do Faial, uma iniciativa da Casa do Povo local. Este projecto vai seguir após ter surgido a necessidade de realizar um novo procedimento de contratação.

Nesta cerimónia participaram ainda o diretor regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Marco Caldeira, bem como o presidente da associação de Produtores de Sidra, Pedro Lima. A iniciativa teve por objectivo ajudar os produtores, oferecendo equipamento que os ajude a comercializar a sidra e a armazená-la em melhores condições.

Na oportunidade, a governante lançou o desafio à Casa do Povo de São Roque do Faial a associar-se às comemorações dos 25 anos de Laurissilva como Património Mundial organizadas pela Secretaria regional de Agricultura e Ambiente, através do Instituto de Florestas e Conservação da Natureza.

A direcção da Casa do Povo teve oportunidade para mostrar um pouco daquilo que é feito na instituição, sendo que a recepção esteve ao cargo dos ‘Tunacedros’ e do Grupo de Tocares e Cantares ‘Camponeses’.