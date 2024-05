Empate do AVS deixa Nacional mais perto da subida

O AVS acaba de empatar em casa com o Mafra, 3-3, em jogo da 32.ª jornada da II Liga. O Nacional fica com uma vantagem de dois pontos em relação aos avenses, a duas jornadas do fim, e mais perto de consumar o regresso ao escalão principal do futebol português. É que os alvinegros têm ainda vantagem sobre o AVS no confronto directo.

O Nacional garante já a subida de divisão na próxima jornada em caso de vitória na visita a Tondela e se o AVS não for além do empate na deslocação a casa do Leixões. Mas se o AVS perder o empate até pode ser suficiente para os alvinegros, mas aí já teriam de esperar pelo desfecho do Marítimo-Oliveirense.

Quanto ao Marítimo precisa que o AVS não vença nenhum dos dois jogos que faltam. Neste caso, na melhor das hipóteses a equipa de Jorge Costa somaria 65 pontos. O Marítimo, ganhando nas duas últimas jornadas, ficaria com 66. O AVS tem vantagem sobre os verde-rubros no confronto directo.

O Marítimo não está ainda afastado da subida directa, mas além de ultrapassar o AVS ainda teria de esperar que o Nacional não fizesse mais do que um ponto nos últimos dois jogos, partindo sempre do princípio que os verde-rubros ganhariam nas últimas duas jornadas do campeonato. Numa hipótese de ficarem os três empatados, o Marítimo ficaria à frente (ganharia o desempate num mini-campeonato a três).

A duas jornadas do fim, o Santa Clara lidera com 67 pontos. O Nacional soma 65, enquanto o AVS é 3.º classificado com 63. O Marítimo está no 4.º lugar com 60.

Eis o calendário das últimas duas jornadas da II Liga:

33.ª jornada

Domingo, 12 de Maio

Tondela – Nacional (11h00, SportTV1)

Leixões – AVS (11h00, SportTV2)

Mafra – Santa Clara (14h00, SportTV+)

Marítimo – Oliveirense (15h30, SportTV5)

34.ª jornada

19 de Maio*

AVS – Tondela

Nacional – Mafra

Académico de Viseu – Marítimo

Santa Clara – União de Leiria

*Horas dos jogos da última jornada ainda não foram divulgadas