Orquestra de Bandolins da Casa do Povo de São Roque do Faial faz hoje 19 anos

A Orquestra de Bandolins da Casa do Povo de São Roque do Faial faz hoje, dia 21 de Fevereiro, 19 anos.

As comemorações que tiveram início no passado dia 16, com o concerto de aniversário e um jantar comemorativo, prosseguem esta quarta-feira, na sede da Casa do Povo, com o cantar dos parabéns e partir do bolo, pelas 20 horas.

A Orquestra de Bandolins da Casa do Povo de São Roque do Faial é o grupo mais jovem desta instituição. Fundada por Heliodoro Dória, em 2005, surgiu para "proporcionar aos jovens da freguesia mais uma oportunidade de aprenderem música e poderem assim ocupar os seus tempos livres e [para] que, no futuro, alguns dos elementos da Orquestra de Bandolins pudessem integrar a 'Tunacedros' desta Casa do Povo". A sua primeira actuação aconteceria no dia 29 de Maio desse ano, no XII Encontro de Grupos Culturais do Concelho de Santana.

Este grupo, composto actualmente por oito elementos, tem actuado em várias festividades na freguesia e fora dela, como sejam a Mostra Gastronómica de Santana, o Encontro de Orquestras da RAM, o Festival da Truta/Rota da Sidra/Encontro de Grupos Culturais do Concelho de Santana, entre outras.

As celebrações do 19.º aniversário Orquestra de Bandolins da Casa do Povo de São Roque do Faial terminam no próximo domingo, com uma missa, que será celebrada pelas 9 horas, na igreja paroquial de São Roque do Faial.