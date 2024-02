Militares que serviram no Ultramar vão reunir-se no Faial

A próxima edição do encontro do Agrupamento Mensal dos Militares Madeirenses que Serviram no Ultramar vai realizar-se no dia 3 de Março, na Igreja Paroquial do Faial.

De acordo com nota à imprensa, a missa está agendada para as 11 horas, seguindo-se de homenagem aos militares falecidos no Ultramar e aos militares falecidos após o regresso do Ultramar, pelas 12 horas.

O almoço terá início pelas 13 horas, no restaurante 'Praia da Alagoa', no Porto da Cruz.

Tal como habitual, um autocarro vai sair de Câmara de Lobos às 8h30, passando pela Avenida do Mar (9h00), Santa Cruz (9h30) e Machico (9h45), seguindo então para o Faial.

Os interessados em participar devem confirmar a presença até 1 de Março, para o número 968041678.