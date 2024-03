São Martinho e São Roque fazem hoje 445 anos de História

Duas freguesias da Madeira, no caso do Município do Funchal, assinalam hoje, 3 de Março, os mesmo ano 'redondo'. No caso, São Martinho e São Roque tiveram há 445 anos um alvará régio que as considerava com o novo estatuto. Foi a 3 de Março de 1579 e hoje, ambas estão de parabéns.

Curiosamente ambas foram separadas de duas freguesias das mais antigas da Madeira, no caso São Pedro da qual São Martinho 'conquistou' terrenos, e a Sé da qual São Roque se separou, ambas no mesmo dia no tempo de D. Henrique, que sucedeu a D. Sebastião. Tendo reinado por pouco tempo, o também denominado 'Rei Casto', em menos de ano e meio teve esse mérito de ter dado 'vida' a estas duas freguesias, mas depois a ele sucedeu Filipe I, também de Espanha, que resultaria na perda de independência de Portugal durante cerca de 60 anos.

Conheça aqui a história das duas freguesias: São Martinho e São Roque.

Ora, se ambas fazem anos, as duas não celebram a data da mesma forma, pelo menos publicamente não há nada que se saiba do 445.º aniversário da Freguesia de São Roque. Já no caso de São Martinho, haverá celebração no campo desportivo, no campo religioso e no campo político.

Entre as 09h00 e as 13h00 decorrerá um torneio de andebol no Polidesportivo da Nazaré, pelas 11h30 haverá celebração da Missa na Igreja de São Martinho e às 17h00 terá lugar a Sessão Solene Comemorativa dos 445 anos da freguesia, com a presença de Miguel Albuquerque, Cristina Pedra e Rubina Leal, num evento marcado para o Parque Urbano da Nazaré.

Outros assuntos em agenda

Pelas 18 horas, no âmbito da 37.ª Edição do Festival de Música da Madeira, haverá um Recital de Piano no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira.

Concerto de valor acrescentado no regresso do Festival de Música da Madeira O Concerto Inaugural do “XXXVII Festival de Música da Madeira”, realizado esta noite, ficou marcado pela grandiosa obra Requiem de Mozart, na imponente Sé do Funchal, contou com casa cheia, num momento que após nove anos de interregno ficou assim garantido pelos ingredientes de uma apoteose em estilo clássico.

Das 09h00 às 18h00 terá lugar o último dia da Conferência Bitcoin Atlantis, no Estádio dos Barreiros.

Pelas 10h00 uma manifestação a favor do Teleférico do Curral das Freiras, decorrerá no Centro da Freguesia.

Entre as 10h00 e as 17h00 decorrem provas do Campeonato Regional de 2ª Divisão de Ginástica Rítmica, no Pavilhão Gimnodesportivo do Caniçal.

Pelas 11h00, começa o jogo UD Oliveirense - Nacional da II Liga, no Estádio Carlos Osório, em Oliveira de Azeméis.

A partir das 16h00, no âmbito da Semana Cáritas, terá lugar a missa de encerramento que concentra toda a equipa da Cáritas Diocesana e das Cáritas Paroquiais, na Igreja do Colégio. Decorre também a Procissão do Senhor dos Passos, com os andores dos Passos e da Nossa Senhora das Dores, pelas 16h00, seguindo-se a Sessão de Encontro no Adro da Igreja da Sé, pelas 16h15, e a Missa do fim da Procissão Presidida por D. Nuno Brás, Bispo do Funchal, pelas 17h00.

Pelas 16h00, o Marítimo recebe o Zêzere para a Taça de Portugal de Futsal, no Pavilhão do Marítimo.

Pelas 19h00, haverá lançamento do livro "Um Doce Perfume" de Maria Aurora, com a presença de Bruno Pereira, no Teatro Municipal Baltazar Dias.

Efemérides

Neste dia 3 de Março, que é o Dia Mundial da Vida Selvagem, Dia Internacional dos Direitos dos Trabalhadores de Sexo, Dia Internacional do Ómega 3, Dia Mundial da Audição e Dia Nacional da Cáritas, há vários acontecimentos importantes na História.

1803 - É fundado o Colégio Militar, em Lisboa.

Foto DR/Colégio Militar

1832 - Guerra Civil. Em nome da causa Liberal, D. Pedro assume a regência na menoridade da filha D. Maria II, na ilha da Terceira.

1861 - É abolida a escravatura na Rússia.

1893 - O Governo de Hintze Ribeiro extingue o Ministério da Instrução Pública.

1915 - Crise económica. Assalto às padarias, nos centros urbanos, devido ao aumento do preço do pão.

1918 - A Rússia de Lenine assina a Paz de Brest-Litovsk com a Alemanha.

1945 - II Guerra Mundial. O exército de Hitler inicia a retirada do rio Reno. Os aliados abrem caminho para Berlim.

1971 - Morre, aos 84 anos, o ator português António Maria da Silva, protagonista de "O Costa do Castelo", "O Leão da Estrela", "O Pátio das Cantigas".

1979 - III Congresso do PS. Vasco da Gama Fernandes, militante histórico de formação republicana, demite-se.

1980 - O dirigente negro da Rodésia Robert Mugabe vence as eleições parlamentares que conduzirão o país à independência sob o nome de Zimbabué.

1981 - Diogo Freitas do Amaral é eleito presidente da União Europeia das Democracias Cristãs.

- Início da publicação do quinzenário JL - Jornal de Letras, Artes e Ideias.

1985 - Morre, aos 58 anos, Rossado Pinto, pioneiro na divulgação de escritores contemporâneos, em Portugal, autor de policiais e diretor do Jornal do Incrível.

- Termina a greve dos mineiros britânicos, iniciada 356 dias antes.

- A Mancha Negra, claque da Académica, estreia-se no jogo Académica - Sporting de Braga.

1987 - Morre, com 74 anos, o ator norte-americanos David Daniel Kaminsky, Danny Kaye.

1988 - Fusão do Partido Liberal e do Partido Social Democrata do Reino Unido no Partido Social e Liberal Democrata.

1989 - Portugal sagra-se campeão do Mundo de sub-20 de futebol, em Riade, ao vencer a Nigéria na final por 2-0.

1991 - Miguel Trovoada é eleito Presidente da República de São Tomé e Príncipe.

- Espancamento do motorista negro Rodney King, por quatro polícias de Los Angeles. O acontecimento está na base dos motins de 1992.

1994 - O antigo ministro e deputado socialista Sottomayor Cardia anuncia formalmente a sua candidatura à Presidência da República nas eleições de 1996.

1995 - O Observatório Astronómico de Lisboa é integrado na Faculdade de Ciências.

1996 - Morre, aos 81 anos, a escritora francesa Marguerite Duras, pseudónimo de Marguerite Donnadieu, cineasta, autora de "Uma Barragem Contra o Pacífico" e "Hiroshima, Meu Amor", Prémio Goncourt.

- O Partido Popular, liderado por José Maria Aznar, vence as eleições legislativas em Espanha.

2002 - A Suíça aprova, em referendo, a adesão às Nações Unidas (ONU).

2003 - O porta-voz do departamento de Estado norte-americano, Richard Boucher, declara que a ajuda económica especial prevista para a Turquia está comprometida pelo facto de o país não ter autorizado a entrada de forças norte-americanas no seu território.

2006 - O Pentágono divulga o nome e a nacionalidade da maioria dos prisioneiros do centro de detenção militar norte-americano de Guantanamo (Cuba).

- Morre, aos 59 anos, Tommy Smiley, cantor norte-americano, vocalista do grupo "The Platters".

2007 - A União de Resistentes Antifascistas lança uma petição contra a criação do Museu Salazar, em Santa Comba Dão.

- A atleta portuguesa Naide Gomes revalida o título europeu do salto em comprimento em pista coberta, ao vencer o Campeonato da Europa, em Birmingham, Inglaterra, com 6,89 metros, novo recorde nacional.

2008 - Lançamento mundial do primeiro automóvel desportivo da Volkswagen, "Scirocco", produzido na fábrica da Autoeuropa, em Palmela.

- Gastão Salsinha, líder do grupo que atacou o Presidente de Timor-Leste, Ramos-Horta, e o chefe de Governo, Xanana Gusmão, entrega-se às autoridades, juntamente com seis outros homens.

- Entra em vigor o novo Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, que reduz o controlo administrativo dos licenciamentos, mas reforça a responsabilidade dos promotores e técnicos responsáveis pelos projetos e o peso das multas. As obras em casa não precisam assim de licença camarária.

- Morre, com 76 anos, a escritora Maria Gabriela Llansol, autora de "Lisboaleipzig". É considerada uma das mais inovadoras escritoras da ficção portuguesa contemporânea.

- Morre, aos 86, o tenor italiano Giuseppe di Stefano, que cantou durante muitos anos com Maria Callas e se retirou dos palcos em 1992.

2011 - O procurador do Tribunal Penal Internacional Luis Moreno Ocampo anuncia que foi aberto um inquérito por alegados crimes contra a humanidade na Líbia visando o coronel Muammar Kadhafi, alguns dos seus filhos e outros responsáveis do regime.

- Portugal aceita um convite para presidir ao comité de sanções para a Líbia no Conselho de Segurança da ONU.

2012 - Pedro Passos Coelho é reeleito presidente do PSD com 95,5 por cento dos votos dos militantes sociais-democratas.

- Vladimir Putin vence as eleições Presidenciais russas à primeira volta, com mais de 60 por cento dos votos.

- Morre, com 64 anos, Ronnie Montrose, guitarrista norte-americano que ao longo da sua carreira, além de ter uma banda com o seu nome, tocou com nomes como Van Morrisson, Herbie Hancock ou Johnny Winter.

2013 - A atleta portuguesa Sara Moreira sagra-se campeã europeia dos 3000 metros em pista coberta, ao vencer a prova dos Europeus, em Gotemburgo, na Suécia.

- Morre, aos 72 anos, Luis Cubilla, antigo jogador e antigo técnico uruguaio de futebol.

2014 - A frota russa do Mar Negro dá um ultimato às forças militares da Ucrânia na Crimeia para se renderem. Os ministros dos Negócios Estrangeiros da UE reúnem-se de urgência.

2015 - Morre, aos 53 anos, o constitucionalista moçambicano Gilles Cistac depois de ser baleado por desconhecidos no centro de Maputo.

2016 - A Coreia do Norte lança vários mísseis de curto alcance a partir da sua costa ocidental, após sanções impostas pelo Conselho de Segurança da ONU.

2017 - Morre, aos 85 anos, Raymond Kopa, primeiro jogador francês a vencer a Bola de Ouro em 1956.

2018 - A 132.ª assembleia geral do International Football Association Board aprova por unanimidade a introdução do videoárbitro nas leis do futebol.

Foto Mikolaj Barbanell / Shutterstock.com

- Morre, aos 69 anos, Jorge Wagensberg, físico e museólogo catalão que esteve envolvido no projeto da Galeria da Biodiversidade, no Porto

- Morre, aos 95 anos, a atriz brasileira Maria Antonieta de Farias, Tônia Carrero.

2019 - Nelson Évora conquista a medalha de prata no triplo salto dos Europeus de atletismo de pista coberta, em Glasgow, na Escócia.

2020 - Covid-19: Hospitais São João e Santo António, no Porto, esgotam capacidade de resposta a casos suspeitos, novas unidades são ativadas.

- Covid-19: Primeira morte em Espanha.

- Rosa Grilo é condenada a 25 anos de prisão efetiva pelo homicídio do marido, o triatleta Luís Grilo.

2021 - O Bundesbank, banco central da Alemanha, anuncia um resultado líquido nulo em 2020, pela primeira vez desde 1979, devido ao aumento das provisões para medidas de política monetária adotada para enfrentar a crise económica desencadeada pela pandemia de covid-19.

- Morre, aos 87 anos, Maria José Valério, cançonetista que deu voz à "Marcha do Sporting".

2022 - O chefe de Estado moçambicano, Filipe Nyusi, exonera o primeiro-ministro, Carlos Agostinho do Rosário, e indica o ex-ministro da Economia e Finanças Adriano Maleiane como novo primeiro-ministro.

- Os ministros dos Assuntos Internos da União Europeia chegam a um "acordo histórico" para ativar, pela primeira vez, a diretiva que concede proteção temporária no bloco a refugiados, dirigida aos ucranianos que fogem da invasão russa. A diretiva está em vigor desde 2001.

- Negociadores russos e ucranianos acordam um cessar-fogo temporário nos locais onde estão estabelecidos corredores humanitários para a saída de civis da Ucrânia.

2023 - O português Pedro Pablo Pichardo sagra-se novamente campeão da Europa no triplo salto em pista coberta, com um 'voo' de 17,60 metros, melhorando o recorde nacional estabelecido na véspera, em Istambul, Turquia.

- A portuguesa Auriol Dongmo revalida o título europeu do lançamento do peso em pista coberta, em Istambul, Turquia.

- Morre, com 88 anos, Kenzaburo Oe, escritor japonês defensor da causa antinuclear e da constituição pacifista adotada pelo Japão após a Segunda Guerra Mundial. Em 1958, ganhou o prestigiado prémio Akutagawa para jovens autores por "A Captura", o Prémio Nobel da Literatura em 1994 e recusou a Ordem da Cultura, uma distinção japonesa atribuída pelo imperador, algo que causou polémica.

Este é o sexagésimo terceiro dia do ano. Faltam 303 dias para o termo de 2024.

