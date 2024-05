Portugal solidário com o Brasil por causa de inundações no Rio Grande do Sul

O governo português manifestou hoje solidariedade às autoridade brasileiras por causa das inundações no estado do Rio Grande do Sul, que causaram a morte a pelo menos 83 pessoas e afetaram milhares de outras.

"O Governo está solidário com o povo brasileiro neste momento de enorme dificuldade causado pelas terríveis cheias no estado do Rio Grande do Sul", escreveu o gabinete do ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, numa mensagem na conta oficial na rede social X (antigo Twitter).

Na mesma mensagem, o governo português apresentou ao Presidente Lula da Silva e ao governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, condolências, manifestando "todo o apoio" de Portugal.

Pelo menos 83 pessoas morreram nas inundações no sul do Brasil, segundo um novo balanço divulgado pela Defesa Civil do Rio Grande do Sul a meio da tarde de hoje.

De acordo com a Defesa Civil, há 276 feridos e 111 pessoas desaparecidas. O mesmo órgão indicou que cerca de 121.957 pessoas estão desalojadas e há outras 19.368 pessoas alojadas em abrigos.

As inundações afetaram 850.422 pessoas que vivem em 345 dos 496 municípios do estado que, segundo as autoridades locais, registaram algum tipo de problema causado pela chuva desde o início da semana passada.

O Rio Grande do Sul, com uma população de 11 milhões de pessoas, tem sido atingido repetidamente no último ano pelo fenómeno climático El Niño, que provoca fortes chuvas no sul do país.

O Presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, viajou no domingo ao Rio Grande do Sul, a sua segunda visita à região desde o início das cheias, e prometeu que não haverá entraves burocráticos ao envio de ajuda.

O governo regional do Rio Grande do Sul decretou estado de calamidade, situação reconhecida pelo Governo central.

Em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, grandes áreas da região central ainda estão inundadas. O nível do rio Guaíba, que passa pela cidade, está quase 2,3 metros acima da cota de inundação.

Em 2023, três eventos ocorreram em junho, setembro e novembro, causando 75 mortos nesse estado brasileiro.