O Instituto para a Qualificação, IP-RAM entregou, esta quarta-feira, 6 de Março, 287 certificados e diplomas a jovens e adultos que concluíram, com sucesso, acções de formação na Escola Profissional Dr. Francisco Fernandes. O evento, que teve lugar no auditório do referido estabelecimento de ensino, contou com a presença do presidente demissionário do Governo Regional, Miguel Albuquerque, que realçou a necessidade de "preparar os jovens para a economia digital".

“Nós estamos a preparar as gerações para o mundo que vem, que será completamente diferente”, disse Albuquerque, referindo que existem empresas na Madeira que já lançam jovens para o mercado de trabalho.

No que concerne à educação, o presidente demissionário afirma que a "maior injustiça da história da Madeira" diz respeito ao acesso à educação antigamente. "A educação era, muitas vezes, determinada pelo sítio onde se nascia ou das famílias de onde se era proveniente", disse o governante, acrescentando que um "jovem com inteligência, vocação e com talento ficava bloqueado, normalmente, no seu progresso e na sua realização pessoal porque não tinha acesso à escola".

É bom as pessoas educadas terem noção e fazerem algum exercício de memória que um dos grandes feitos da autonomia política, desde 1976, no nosso desenvolvimento, foi o acesso da população à educação Miguel Albuquerque.

Reforça que a educação "vai ser determinante para aquilo que queremos para o futuro" e por isso os alunos devem ser dotados de capacidades na área do digital. E, neste sentido, abordou as 29 salas do futuro existentes nas escolas secundárias e na escola profisisonal.

"As salas do futuro são as salas onde é mostrado aos alunos a programação robótica, as matemáticas aplicadas, a conexão entre a programação robótica e os sensores, que é o futuro da economia mundial, e impressão 3D", disse.

A cerimónia contou, ainda, com a entrega de prémios e certificados aos alunos das turmas vencedoras do 'Unidos para o Sucesso', um projecto que desenvolve iniciativas que valorizam e estimulam o empenho e a dedicação dos alunos no seu desempenho escolar, bem como um conjunto de valores essenciais à vida cívica e social dos estudantes dos cursos profissionais e dos cursos de educação e formação de adultos.

As acções 'Capacitar' e os cursos profissionais foram co-financiados pelo Programa Madeira 14-20, através do Fundo Social Europeu.