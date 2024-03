Preço das casas para arrendar na Madeira cai após 4 meses em alta

Os preços das casas para arrendar na Região Autónoma da Madeira apresentaram uma descida de 4% em Fevereiro de 2024 face ao mês anterior. "Segundo o índice de preços do idealista, arrendar casa na região tinha um custo de 13,7 euros por metro quadrado (euros/m2) no final do mês de Fevereiro deste ano, tendo em conta o valor mediano", sendo que o "preço das casas para arrendar na Madeira não descia desde Novembro de 2023", ainda assim com a variação anual de 25,3% a revelar estar em alta, muito por força da forte procura perante oferta escassa.

Diz o portal imobiliário que "no Funchal, o preço do arrendamento diminuiu 5,1% durante esse período, com o preço por metro quadrado a situar-se em 13,8 euros", com a variação anual a ser de 18,6%, o que implica que apesar de baixar acima da média, mantém preços mais altos do que a generalidade da oferta nos outros municípios, que continuam a procurar 'acertar o passo' com a capital.

Já "a nível nacional, o preço do arrendamento da habitação permaneceu estável em Fevereiro, pelo segundo mês consecutivo, situando-se em 15,8 euros/m2".

Por cidades capitais de distrito, o preço de arrendamento em Fevereiro desceu em cinco, "com Faro (-5,5%) a liderar a lista", seguindo-se "o Funchal (-5,1%), Leiria (-2,8%), Évora (-1,4%) e Aveiro (-0,9%). Por outro lado, os preços aumentaram em Santarém (2,3%), Setúbal (1%) e Lisboa (0,6%). Já em Coimbra (0,4%) e Porto (0,2%), os preços mantiveram-se estáveis nesse período", conclui.

A capital madeirense também está em destaque no valor por metro quadrado, aliás tal como nos preços de venda de casa. "Lisboa continua a ser a cidade onde é mais caro arrendar casa: 21,5 euros/m2. Porto (16,9 euros/m2) e Funchal (13,8 euros/m2) ocupam o segundo e terceiro lugares, respetivamente", informa o Idealista. "Seguem-se Faro (12,2 euros/m2), Setúbal (11,9 euros/m2), Coimbra (11 euros/m2) e Aveiro (11 euros/m2). Já as cidades mais económicas são Santarém (7,9 euros/m2), Leiria (8,2 euros/m2) e Évora (10,6 euros/m2)".

Acrescenta que "dos 18 distritos e ilhas analisados, os preços em Fevereiro subiram em Beja (6,8%), ilha de São Miguel (5,6%), Viana do Castelo (3,8%), Coimbra (2,3%), Braga (1,5%), Aveiro (0,8%) e Lisboa (0,6%). Já em Faro (0,2%), Porto (0%) e Setúbal (-0,2%) os preços mantiveram-se estáveis nesse período. Por outro lado, os preços descem em Portalegre (-6,6%), Castelo Branco (-5%), Santarém (-4,2%), ilha da Madeira (-4,1%), Vila Real (-3,8%), Leiria (-2,8%), Évora (-2,8%) e Viseu (-1,5%)".

No ranking dos distritos mais caros para arrendar casa, sem surpresas Lisboa (19,7 euros/m2) lidera, "seguido pelo Porto (15,1 euros/m2), ilha da Madeira (13,7 euros/m2), Faro (13,3 euros/m2), Setúbal (12,6 euros/m2), Coimbra (10,1 euros/m2), Évora (10 euros/m2), Beja (9,3 euros/m2), Leiria (9,3 euros/m2), ilha de São Miguel (9,1 euros/m2), Aveiro (9,1 euros/m2) e Braga (9,1 euros/m2)", com os preços mais económicos a encontrarem-se "em Vila Real (5,8 euros/m2), Portalegre (6,2 euros/m2), Castelo Branco (6,8 euros/m2), Viseu (7,3 euros/m2), Santarém (7,3 euros/m2) e Viana do Castelo (8,3 euros/m2)", conclui.