Motociclista ferido após choque com carro na Nazaré

Um motociclista ficou ferido esta manhã após acidente com uma viatura ligeira, no caso um táxi, numa rua do Funchal.

O acidente deu-se no cruzamento antes da entrada do túnel do bairro da Nazaré.

Foto DR

Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram mobilizados para o local pelas 9h15, sendo que o condutor da moto, um homem, foi mobilizado em plano duro e enviado para o Hospital.

Os danos, tanto no veículo de duas rodas, como no veículo ligeiro de passageiros, são avultados.

A PSP tomou conta da ocorrência.