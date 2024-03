Câmara de Lobos e Região de Múrcia estreitam ligações

O presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos esteve reunido com o vice-presidente da Assembleia Regional da Região de Múrcia, em Espanha, num encontro que serviu para estreitar laços entre os municípios. Leonel Silva está de visita a essa cidade no âmbito do Programa Urbact e do seu Projecto Remote-IT.

De acordo com nota enviada à imprensa, a reunião serviu para discutir questões cruciais que permeiam a Península Ibérica, destacando sua identidade e idiossincrasia como polos emblemáticos de atração no Mediterrâneo. Leonel Silva e o vice-presidente Miralles González-Conde enfatizaram não apenas as relações entre Portugal e Espanha, mas também a conexão excepcional com as Ilhas Canárias, bem como o vasto potencial de colaboração Ibérica.

"Como resultado do encontro, ambas as partes expressaram sua intenção de fortalecer relações e parcerias futuras entre o Município de Câmara de Lobos e a Região de Múrcia, especialmente na participação em projetos internacionais. Esta colaboração estratégica é vista como um passo significativo na promoção do desenvolvimento sustentável e na criação de oportunidades para ambas as comunidades", refere a nota.

Leonel Silva fez questão de destacar o compromisso contínuo de Câmara de Lobos em estabelecer laços sólidos com os municípios e Regiões do país vizinho, "enfatizando a visão de um percurso europeu de troca de boas práticas e de relações prósperas, em consonância com o espírito da cultura mediterrânica que une estes parceiros".