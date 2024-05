Jovens do 'Liceu' visitam Lar Santa Isabel no âmbito do projecto 'Adopte um Avô'

Dois grupos de alunos da Escola Secundária Jaime Moniz visitam, mensalmente, os lares da Segurança Social, Estabelecimento Vale Formoso e Santa Isabel, no Funchal, interagindo com os 12 idosos escolhidos para participar no projecto.

A iniciativa ‘Adopte um Avô, está integrada no projecto solidário ‘A voz do Aluno’ da Escola Secundária Jaime Moniz (ESJM), em parceria com a Associação João Carlos Abreu – Soldavida.

Durante estes momentos de contacto intergeracional são promovidas várias actividades: cantar, contar histórias, momentos de leitura, momentos de poesia, atividade física adequada e adaptada, dançar, tocar instrumento musical, jogos da memória, entre outras.

A companhia do grupo de alunos teve um grande impacto positivo para todos os idosos, mesmo aqueles que não estão directamente integrados no projecto, proporcionando tardes diferentes e enriquecedoras para todos,

