TUMa participa em Festival Internacional de Tunas no Porto

A TUMa - Tuna Universitária da Madeira, formada por estudantes e antigos estudantes da Universidade da Madeira, regressa ao continente, mais concretamente à cidade do Porto, para participar na XXIV Edição do FITUP – Festival Internacional de Tunas Universitárias da Universidade Portucalense, o qual irá decorrer nos dias 8 e 9 de Março, na Aula Magna da Universidade Portucalense.

Na presente edição estarão a concurso Tunas de Portugal e Espanha, nomeadamente: a TAULP – Tuna Académica da Universidade Lusíada do Porto; a TEUP – Tuna de Engenharia da Universidade do Porto; a TMM – Tuna de Medicina de Murcia (ES); a TUCP – Tuna da Universidade Católica Portuguesa; a Tuna TS – Tuna de Tecnologia da Saúde do Porto; e a TUMa.

No XXIV FITUP, a TUMa irá concorrer aos prémios: Melhor Tuna, 2ª Melhor Tuna, 3ª Melhor Tuna, Melhor Instrumental, Melhor Solista, Melhor Pandeireta, Melhor Porta-Estandarte, Melhor Porta-Bandeira, Tuna mais Tuna, Melhor Jogral e Melhor TechnoTunas.