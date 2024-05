Acidente envolvendo moto causou ferido

O acidente que ocorreu pelas 8h00 desta sexta-feira na subida do Caniço, na zona do Garajau, causou pelo menos um ferido. Um homem com cerca de 29 anos que ter-se-á despistado, ainda que não esteja colocado de parte o envolvimento de uma ou mais viaturas.

Acidente entope trânsito na subida do Caniço Um acidente ocorrido nesta manhã de sexta-feira na Via Rápida, mais precisamente na zona da Estrada do Garajau (subida desde o Caniço de Baixo, está a dificultar a vida de quem procura vir no sentido Machico - Ribeira Brava.

O acidentado apresentava algumas queixas, mas aparentemente sem muita gravidade, tendo sido assistido e levado para o Hospital pelos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz.

A enorme fila de trânsito causada pelo acidente começa a aliviar, uma vez que já foi retirada a moto e liberta a estrada, que chegou a ter cerca de 3 km de extensão no sentido Machico - Ribeira Brava.