Câmara de Lobos atribui 325 mil euros aos Bombeiros

A Câmara Municipal de Câmara de Lobos assinou esta quarta-feira, 28 de Fevereiro, um contrato-programa no valor de 325 mil euros com a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos (AHBVCL) para 2024.

O apoio visa garantir a operacionalidade, capacidade de intervenção e grau de prontidão do dispositivo de socorro no concelho.

O autarca local, Leonel Silva, explica que o apoio atribuído, decorre das disposições legais, no âmbito das competências municipais nos domínios da Segurança, Saúde Pública e Proteção Civil, e dá continuidade ao empenho da autarquia na promoção de políticas de bem-estar, comodidade e proteção da Comunidade.

Este apoio irá garantir a operacionalidade, capacidade de intervenção e grau de prontidão do dispositivo de socorro da Corporação da AHBVCL, dotando esta entidade com capacidade de resposta às solicitações de socorro e emergência, por parte da população, bem como o cumprimento da sua missão de proteção de pessoas e bens. CMCL

A autarquia destaca que, desde 2013, o valor da verba transferida tem vindo a aumentar todos os anos, bem como adquirido, fora do âmbito do protocolo, equipamentos que vieram garantir a melhoria da resposta e da segurança na intervenção do dispositivo. Desde o início do exercício do actual executivo, "foram atribuídos à AHBVCL cerca de 2 milhões e 641 mil euros para garantir a capacidade operacional da corporação".

Leonel Silva realça que a AHBVCL "tem um papel determinante, não só na proteção e socorro às populações, mas também como parceiro central na assistência a iniciativas promovidas pela autarquia e pelas juntas de freguesia do concelho, tornando-se essencial garantir a operacionalidade dos seus meios e serviços".