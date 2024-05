Francisco Franco debate "Energia Nuclear na era das alterações climáticas"

"Energia Nuclear na era das alterações climáticas" é o tema da palestra que o presidente do Instituto de Plasmas e Fusão Nuclear, do Instituto Superior Técnico de Lisboa, Bruno Soares Gonçalves, profere na próxima terça-feira, 14 de Maio, pelas 10h00, na Sala de Sessões da Escola Secundária de Francisco Franco.

Esta é uma conferência que "surge no âmbito da Cidadania e Desenvolvimento, tema Desenvolvimento Sustentável, que os alunos do 12.º ano estão a trabalhar durante este período", que tinha sido entrevistado há cerca de dois anos pelo DIÁRIO, que curiosamente também tinha sido palestrante nesse ano (2022) na mesma escola sobre o mesmo tema.

"Além de Presidente do Instituto de Plasmas e Fusão Nuclear do Instituto Superior Técnico desde maio de 2012, Bruno Soares Gonçalves é também investigador Principal com Habilitação do Instituto Superior Técnico", conta a nota biográfica. "O orador que vem falar aos alunos da Francisco Franco, é licenciado em Engenharia Física Tecnológica pelo Instituto Superior Técnico (1997), possui um mestrado em Física e Engenharia de Plasmas (IST/UTL, 1998) e um doutoramento em Física (IST/UTL, 2003)".

Do vasto currículo, conta-se também que "trabalha em fusão nuclear desde 1996, tendo passado três anos no CIEMAT em Madrid durante o seu doutoramento e, posteriormente, quatro anos no JET como membro da 'Close Support Unit'. Desenvolveu atividade em vários projetos de desenvolvimento de diagnósticos para dispositivos de fusão, de sistemas de controlo e aquisição de dados e em análise de dados de fenómenos de turbulência na periferia do plasma".

Também "desde 2007 que participa ativamente em atividades de divulgação, para alunos do secundário, para alunos e professores universitários e para o público em geral, sobre energia, sobre o nuclear e sobre a fusão nuclear. É autor do livro de divulgação 'Fusão Nuclear na era das alterações climáticas'", que pode encontrar gratuitamente na internet, aqui.