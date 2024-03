Simulacro de incêndio em escola de Câmara de Lobos

Os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos realizaram, esta manhã, um simulacro de incêndio na Escola Básica do 1.º ciclo/PE da Quinta Grande.

Neste exercício foi simulado um incêndio na cozinha do estabelecimento escolar, no qual resultou em duas pessoas feridas: uma criança com intoxicação, por inalação de fumos, e uma funcionária com queimaduras no braço esquerdo.

Nesse sentido, a comunidade escolar foi devidamente evacuada para uma zona segura, tendo os seis elementos dos bombeiros, que se fizeram acompanhar por duas viaturas - uma de combate a incêndios e uma ambulância - extinguido as supostas chamadas e assistido as duas vítimas.