Câmara de Câmara de Lobos vai alargar Vereda do Jordão no Estreito

A Vereda do Jordão, localizada no Estreito de Câmara de Lobos, será alvo de uma intervenção com vista ao seu alargamento. Esta é uma vereda que actualmente permite o acesso aos agricultores locais, mas que a Câmara Municipal de Câmara de Lobos olha com vista a promover melhorias significativas na mobilidade e acessibilidade numa zona com grande potencial habitacional.

"Estas obras de proximidade são importantes, dado que permitem a fixação de pessoas, que assim têm a possibilidade de vir a construir nos seus terrenos. Aliás esse foi um dos motivos pelo qual a população da zona revindicou, e bem, o alargamento desta via. A solução da questão habitacional também passa por este tipo de investimentos, que permitem aos proprietários construir habitação própria", refere o presidente da autarquia em exercício, Leonel Silva.

Este arruamento deverá ter 255 metros de extensão, incluindo uma zona de inversão de marcha no final do arruamento bem como docas de estacionamento/cruzamento de viaturas ao longo do percurso. O projecto em elaboração deverá incluir também a instalação de rede de rega, rede de drenagem de águas pluviais e residuais, abastecimento de água potável, iluminação pública, entre outros.

"A CMCL está empenhada em assegurar que, após a elaboração do projeto este seja implementado com a maior brevidade possível, prevendo que o processo de adjudicação da empreitada se inicie logo após a entrega do mesmo", indica nota à imprensa.