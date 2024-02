Câmara de Lobos instala cinco desfibriladores no concelho

A Câmara Municipal de Câmara de Lobos iniciou esta terça-feira, 27 de Fevereiro, o processo de instalação de cinco desfibriladores externos automáticos (DEA) em espaços públicos de grande afluência no concelho, como é o caso do Miradouro do Cabo Girão, na Quinta Grande, nas proximidades do Largo do Poço, na baixa da cidade de Câmara de Lobos, junto ao Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos, próximo à Junta de Freguesia do Jardim da Serra e na placa Central do Curral das Freiras.

A instalação dos equipamentos decorre da candidatura municipal apresentada pela autarquia no âmbito do Orçamento Participativo da Região Autónoma da Madeira, que mereceu o apoio no valor de 27 mil euros.

O presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Leonel Silva, destaca que os equipamentos eram uma "prioridade da autarquia, visando não só melhorar a qualidade de vida dos residentes, mas também dos visitantes, ao garantir uma resposta mais imediata em situações de emergência".

O autarca aponta que a presença de um DEA "pode ser decisiva para salvar uma vida". Nesse sentido, foi ministrada formação para correcta utilização dos equipamentos a funcionários da autarquia e elementos de outras entidades que operam nas imediações dos locais de instalação dos aparelhos.

Adicionalmente, a Câmara Municipal estudará a possibilidade de organizar um ciclo de formações sobre Suporte Básico de Vida e utilização de DEA direccionado à população, particularmente para aqueles que trabalham nas proximidades dos locais onde os desfibriladores serão instalados. O objectivo passa por "maximizar a eficácia dos equipamentos, garantindo que os cidadãos possam agir de forma imediata em situações de emergência".

Os desfibriladores automáticos externos estarão disponíveis em cabines acessíveis ao público através de um botão de contato directo com uma central de emergência. Em caso de paragem cardíaca, a pessoa que accionou o socorro terá acesso ao DEA, enquanto as equipas de salvamento são mobilizadas para o local.