Câmara de Lobos quer atrair nómadas para as indústrias culturais e criativas

A Câmara Municipal de Câmara de Lobos integra o projecto europeu 'Urbact Remote It', que visa criar condições para potenciar a capacidade para atrair nómadas digitais, nomeadamente das indústrias criativas. Além de Câmara de Lobos, participam outras sete cidades parceiras, incluindo Múrcia (Espanha), Dubrovnic (Croácia), Heraklion (Grécia), Brindisi (Itália), Tartu (Estónia), Bucareste (Roménia) e Tirana (Albânia).

No âmbito do projecto, o presidente da autarquia de Câmara de Lobos, Leonel Silva participou esta terça-feira, 5 de Março, numa reunião do grupo de trabalho transnacional composto por cerca de vinte técnicos da Comissão Europeia, autarcas e funcionários municipais dos oito países, em Múrcia. O objectivo principal do encontro é coordenar estratégias para atrair trabalhadores remotos para os seus respetivos territórios.

Os nómadas digitais são profissionais cujo trabalho está ligado a ferramentas técnicas digitais, podendo realizar as suas tarefas a partir de qualquer parte do mundo, desde que disponham de uma ligação à Internet de banda larga. O projeto Urbact Remote It visa oferecer-lhes lugares onde possam estabelecer-se de forma estável, tendo em conta as vantagens únicas que cada território proporciona.

No caso de Câmara de Lobos, o município pretende focar-se sobretudo nas indústrias culturais e criativas, aproveitando a experiência e os conhecimentos adquiridos em projetos anteriores, como a residência artística e o projeto de arte urbana. O objectivo é posicionar Câmara de Lobos como um lugar de excelência na Região para trabalhadores remotos neste sector, criando condições favoráveis para atrair estes nómadas e desenvolver o potencial criativo do município. O projecto é financiado em cerca de 50 mil euros.

Câmara de Lobos receberá o grupo de peritos europeus para mais uma jornada de trabalho do projeto nos dias 25 e 26 de setembro.