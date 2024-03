Filipe Sousa, cabeça-de-lista do JPP, mantém a esperança em ser eleito no próximo domingo, apesar da sondagem da Aximage para o DIÁRIO e TSF-M, colocar o JPP (4%) como a primeira candidatura mais votada mas sem conseguir eleger deputado, atrás da vitória folgada da coligação 'Madeira Primeiro' (3 mandatos), do PS (2) que perde votos e um deputado, e do Chega, que se estreia pela Região na Assembleia da República.

“As sondagens nunca favoreceram o JPP”, começa por apontar Filipe Sousa, que deixou a presidência da Câmara Municipal de Santa Cruz – cumpria último mandato – para encabeçar a candidatura à Assembleia da República. “Temos histórico nesse sentido – resultado das sondagens aquém do resultado nas urnas -, desde eleições Autárquicas, Regionais, as sondagens foram sempre desfavoráveis ao JPP. Contudo a verdadeira sondagem, que é aquela que nós sentimos na rua, não coincide com este estudo de opinião”, garante. Não se deixa por isso esmorecer pelo estudo de opinião hoje publicado no DIÁRIO. “Independentemente das sondagens, continuamos esperançados, porque nós somos o único partido que concorre a estas eleições nacionais que mantém aquela raça de ‘puro sangue madeirense’. Somos um partido livre, um partido de causas, e esperamos que no próximo dia 10 o resultado desta sondagem seja invertido pela positiva e que a Madeira tenha de uma vez por todas uma representação genuína na República”, manifesta.

Argumentos que reforçam a esperança do ex-autarca, tendo também em conta a boa receptividade que tem sentido junto do povo nas acções de campanha.

“Continuamos com a mesma alegria e simpatia, pelo que o resultado da sondagem não expressa o sentimento que paira por onde nós vamos passando. No passado também foi assim. Todas as sondagens em relação ao JPP ficaram aquém dos resultados eleitorais, por isso a expectativa para esta eleição não é diferente. Esperamos que a tradição se mantenha, neste caso para termos na República um partido regional ‘puro sangue madeirense’”, concretizou.