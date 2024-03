JPP promete fazer "o que nunca se fez" na Assembleia da República

Em mais uma acção de campanha, o JPP deixou, esta manhã, a mensagem de que, se tiver a confiança do eleitorado, irá fazer na Assembleia da República "o que nunca foi feito" pelos partidos tradicionais. Ou seja, promete que o único comando ao qual irá obedecer é ao que for ditado pelos legítimos anseios da população.

Filipe Sousa lembrou que o que está em causa a 10 de Março é a eleição de seis representantes pelo círculo da Madeira e que até hoje essa representação oscilou sempre entre o PS e o PSD. Disse, a propósito, que no decorrer da campanha tem sentido a necessidade que a população sente em ter uma voz diferente na República.

O apelo que quero deixar é que os madeirenses têm agora a oportunidade de mostrar à nação, à República, a raça madeirense. E essa raça madeirense está no Juntos Pelo Povo, porque temos exemplos claros do trabalho que temos vindo a desenvolver não só na Assembleia Regional, onde temos levantado causas que dizem respeito ao dia a dia dos madeirenses e porto-santenses, mas também em Santa Cruz, onde implementámos um conjunto medidas que têm marcado a agenda política na Região Autónoma da Madeira Filipe Sousa, candidato do JPP

O candidato realçou que o JPP é um partido com provas dadas, que promete fazer melhor do que o PSD, “que ao longo destes anos envergonhou o povo da Madeira”, melhor do que o PS, que “passou a vida a enganar o povo da Madeira”. E ainda melhor do que a Iniciativa Liberal que “promete privatizar a vida dos madeirenses a todos os níveis”, e também melhor do que o Chega que “ilude o povo”.

O apelo que eu faço é para que as pessoas não se deixem enganar por aqueles que ao longo destes anos tiveram representação na República, mas que não responderam aos anseios do povo da Madeira, nem se deixem enganar por aqueles que não têm qualquer trabalho feito no terreno que possa demonstrar a real defesa do povo deste arquipélago. Portanto, no próximo dia 10, aquilo que eu anseio é que a população acredite em nós e leve à República uma voz genuína, livre e de causas para responder aos anseios deste arquipélago e do continente Filipe Sousa, candidato do JPP

Filipe Sousa disse, ainda, estar confiante na eleição e que tem ficado surpreendido pela forma simpática como tem sido acolhido e pela confiança que as pessoas têm manifestado. “Esta campanha tem tido uma particularidade que nunca senti no passado, que é os eleitores se dirigirem a nós, alegres e confiantes, o que nos dá bastante alento”, salientou, sublinhando a raça pura madeirense do partido, que não será comandada por nenhuma máquina partidária, mas apenas pelos anseios do povo.

“Seremos a voz dessas ilhas que existem por todo o Portugal, com idosos esquecidos, doentes à porta dos hospitais, polícias discriminados, jovens obrigados a sair do país para terem trabalho. São estas ilhas às quais iremos dar voz”, concluiu.