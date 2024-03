JPP defende medidas que permitam uma "vida mais digna para os idosos"

O Juntos Pelo Povo, em comunicado enviado às redacções esta tarde, dá conta que no programa eleitoral às Eleições Legislativas Nacionais, faz parte as questões sociais, nomeadamente as ligadas à terceira idade. "Está mais do que na altura de garantirmos uma vida digna aos nossos idosos e uma eficaz rede de programas de apoio em área como a saúde e a habitação", refere a nota.

O JPP entende que em Portugal a "questão da terceira idade vai muito além do necessário aumento das pensões de reforma, que em muitos casos deixam os idosos, que trabalharam uma vida inteira, a viver no limiar da sobrevivência e num estado de pobreza real e inaceitável para um país integrante de uma União Europeia, que continua com fossos tremendos ao nível de rendimentos e pensões, criando uma Europa social a duas velocidades completamente díspares".

A nota diz ainda: "Temos na maioria dos países europeus reformados com poder de compra para adquirir propriedades em Portugal, e temos os nossos reformados a viverem em casas sem condições, entregues a si próprios. Muitas vezes têm de escolher entre comer ou comprar os medicamentos de que necessitam. Vivem nas listas de espera para a assistência social, nas listas de espera para cirurgias e outras intervenções médicas, são vítimas das altas problemáticas dos hospitais por falta de capacidade das famílias para os terem em casa. Ou seja, a uma vida de trabalho, segue-se uma vida de padecimentos vários sem que o Estado garanta a dignidade e o apoio social de que merecem e para o qual descontaram toda uma vida. No domínio da terceira idade, Portugal não tem nada do que se orgulhar, na medida em que quase tudo está por fazer".

Neste sentido, o partido afirma defender "não apenas o aumento das pensões de reforma, mas também um programa de apoio à terceira idade em áreas como a saúde e a habitação", assim como o "o aumento dos lares e instituições similares que sirvam de apoio às famílias, além de um programa de ajudas técnicas para idosos com mobilidade reduzida".