“Se fosse a acreditar nas sondagens nunca teria sido eleito presidente da CMF”

Paulo Cafôfo foi o primeiro a reagir à sondagem da Aximage para o DIÁRIO e TSF-M, que dá vitória folgada a 'Madeira Primeiro' nas Legislativas Nacionais do próximo domingo. No estudo de opinião realizado entre os dias 21 e 29 de Fevereiro, o PS perde votos e um deputado.

“Esta sondagem não corresponde à força e ao apoio que eu particularmente, os candidatos e o Partido Socialista tem notado nas ruas. Nós temos sido muito bem recebidos e acolhidos, há um entusiasmo que temos encontrado com a nossa candidatura e esse entusiasmo e essa força que recebemos, e até incentivo, é na mesma proporção que temos encontrado com a revolta e indignação com o estado de descrédito em que está o PPD/PSD e o cansaço que as pessoas já sentem, seja com os casos recentes de justiça, seja mesmo com a governação do PPD/PSD. Se fosse a acreditar nas sondagens nunca teria sido eleito presidente da Câmara Municipal do Funchal, e se fossemos a olhar às sondagens o PSD/M também teria tido maioria absoluta nas últimas eleições Regionais. Portanto, na minha opinião e na perspectiva do PS o que conta são os votos, os votos nas urnas, e quem decide as eleições são os eleitores. Por isso reitero o apelo para que as pessoas que se sentem enganadas, que se sentem revoltadas, que estão cansadas, votem, que é com votos que se ganham eleições. Não é com a abstenção ou mesmo o voto de protesto em partidos mais pequenos não vai resolver os problemas das pessoas, não vai resolver os problemas da Madeira, só vai mesmo beneficiar aqueles que nos enganaram e nos envergonham. Por isso, estou convicto que os madeirenses e porto-santenses não vão querer passar um cheque em branco à coligação liderada pelo PSD e perpetuar este regime e esta é a hora de manifestarem o seu apoio ao PS, porque somos a única solução de governo na Região e somos também a única solução para os problemas da Madeira e para os problemas das pessoas. Reforço que abster-se não resolve, votar nos partidos mais pequenos também não é solução, por isso o apelo ao voto no PS”, foi a reacção de Paulo Cafôfo, cabeça de lista do PS pelo Círculo Eleitoral da Madeira, ao resultado da sondagem.