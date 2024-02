"Há doentes oncológicos e crónicos sem medicação há três semanas", denuncia o JPP

No decorrer da campanha de hoje, o cabeça de lista pelo JPP foi informado por várias pessoas de que na Madeira os doentes oncológicos e crónicos, nomeadamente com HIV, estão há três semanas sem medicação.

Filipe Sousa disse, a este propósito, que não sabe como podem dormir os responsáveis políticos sabendo do drama vivido por estas pessoas e pelas suas famílias. “Como se não bastasse a doença, ainda têm de gerir o medo e a insegurança criados pelos decisores políticos que continuam a brincar com a saúde dos madeirenses, dos porto-santenses e dos portugueses”, atirou o candidato.

Em nota enviada à imprensa, Filipe Sousa garante que não vai calar a voz destas pessoas, porque sente profundamente os seus problemas e os seus medos, porque 50 anos depois de Abril não se pode aceitar que isto aconteça repetidas vezes e de forma impune. Recorda, a propósito, que existe legislação que obriga a que este tipo de fármacos sejam dispensados para três meses, e que na Região estão a ser distribuídos apenas para 30 dias. Uma situação que considera inaceitável.

O candidato do JPP à Assembleia da República diz que estas e outras situações são o resultado de em Portugal e na Madeira termos vindo a assistir a um constante degradar dos Sistemas Nacional e Regional de Saúde. À falta de medicamentos, juntam-se as listas de espera incomportáveis e atentatórias da qualidade de vida ou mesmo da defesa da vida daqueles que apenas podem recorrer ao serviço público de saúde.

“Não podemos ter urgências a abarrotar e em colapso, falta de medicamentos, listas de espera para consultas e cirurgias inaceitáveis, e profissionais de saúde à beira do esgotamento, com os perigos que daí podem advir”, sublinha, defendendo uma estratégia global para a saúde, com investimentos eficazes e com a valorização de todas as carreiras, aproveitando a oportunidade única que o país tem no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência.

Para a área da saúde, o JPP defende no seu programa eleitoral o reforço dos cuidados primários, como forma de promover e saúde e prevenir a doença, o reforço e a organização do sistema público de saúde em todo território nacional, a dignificação dos profissionais de saúde em termos de remuneração e condições de trabalho, contribuindo para a sua permanência na saúde pública e para uma gestão racional dos recursos, o acesso universal aos cuidados de saúde e aos medicamentos, o combate às listas de espera e o reforço das unidades de cuidados paliativos e continuados.