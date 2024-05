Escola Francisco Franco comemora Dia da Europa

Para assinalar as comemorações do Dia da Europa, a Escola Secundária de Francisco Franco vai dinamizar e envolver-se em diversas atividades, com destaque para o dia de amanhã, sob organização do Projeto Escola Embaixadora do Parlamento Europeu.

Assim, segundo nota da instituição de ensino secundário, "amanhã, 10 de Maio, as atividades começam com a participação no programa televisivo Europa Viva, orientado pelo jornalista João Ferreira, em que diversos embaixadores juniores vão questionar os membros do Parlamento Europeu e um Professor de Relações Internacionais da Universidade Autónoma de Lisboa, sobre as suas preocupações como jovens europeus, os desafios da União Europeia na atualidade e as eleições europeias. Este evento será gravado na sala de sessões da Escola Secundária de Francisco Franco".

Na agenda, "segue-se o descerrar da placa atribuída ao projeto EPAS ao som do Núcleo de Música da Escola. A iniciativa continua com a inauguração da exposição de pinturas alusivos ao tema 'Chamar a democracia', da autoria dos alunos do 12.11".

Por fim, uma iniciativa que conta com a cooperação do Europe Direct Madeira, parceiro do projeto, "no átrio da Assembleia Legislativa Regional da Madeira vão ser expostos cinco, dos vinte e quatro quadros dos alunos de Artes Visuais, que foram orientados pelo professor Nélio Cabral. Para o efeito Marco Teles, coordenador do Europe Direct Madeira, realizou uma conferência que serviu de inspiração à realização das obras de arte", explica.