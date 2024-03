Dinis Ramos torna a puxar por Manuel António e apela ao apoio na coligação 'Madeira Primeiro'

Dinis Ramos, deputado do PSD-Madeira na Assembleia da República na mais recente legislatura, que não foi reconduzido nas listas do partido às Legislativas, sendo um dos mais destacados apoiantes da candidatura de Manuel António Correia à liderança social-democrata, recorreu às redes sociais para expressar o seu duplo apoio.

O entuasiasmo que a candidatura de Manuel António Correia ao PSD fez surgir nas bases e na sociedade civil, ao contrário da retórica por alguns veiculada, veio trazer uma nova esperança. Uma nova esperança não só para o futuro do partido mas já para os resultados do dia de 10 de Março. Pela envolvência e motivação dos militantes, pelo desprendimento da candidatura, pela esperança na formação de um renovado PSD, que é a única força política com capacidade para continuar a liderar o desenvolvimento na Madeira. Dinis Ramos

Sem nunca se referir ao nome de Miguel Albuquerque nem ao processo de investigação judicial que pende sobre o actual presidente do PSD-M e do GR, Dinos Ramos alerta que "os candidatos da coligação 'Madeira Primeiro' - representados por Pedro Coelho, Paula Margarido, Paulo Neves e Carla Spinola - viram nas últimas semanas o foco da sua campanha desviado para questões que prejudicaram gravemente a sua acção". "A sua acção e a imagem do partido", acrescenta.