Albuquerque desvaloriza apoio de Jardim à candidatura de Manuel António

O apoio de Alberto João Jardim à candidatura de Manuel António à liderança do PSD-M é desvalorizada por Miguel Albuquerque. Questionado se o apoio do ex-presidente do Governo Regional à lista adversária poderia fragilizar a recandidatura de Albuquerque, "por que não o contrário" foi a resposta deste último.

Albuquerque reagiu ainda aos reparos de Manuel António para dizer que "essa ideia de arrebanhar votos e fazer manipulações por telefone já não funciona".