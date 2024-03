Pedro Coelho diz que "voto útil é nesta coligação 'Madeira Primeiro"

"O voto útil é nesta coligação 'Madeira Primeiro', porque, quanto mais deputados elegermos, mais importantes poderemos ser na República e é isso que iremos fazer, é esse o nosso propósito e acredito que as pessoas que estão indecisas hoje, se votarem em nós, saberão que o seu voto não é perdido” afirmou, ontem, o cabeça-de-lista da coligação PSD/CDS, Pedro Coelho, à margem de uma iniciativa que teve lugar no Mercado Municipal do Estreito de Câmara de Lobos, numa oportunidade em que, dirigindo-se especialmente aos indecisos, reiterou os apelos ao voto “naqueles que sempre colocaram e querem continuar a colocar a Madeira em primeiro lugar” e deixou claro que o foco, neste momento, são as eleições do dia 10 de Março.

Pedro Coelho que, a este propósito, fez questão de sublinhar que existem vários assuntos “que têm de ser tratados e que ainda não o foram” na Assembleia da República, para beneficio dos madeirenses e porto-santenses, fruto de um “desgoverno socialista” que, em oito anos e entre muitos outros exemplos, não resolveu a mobilidade, não abriu espaço ao reforço da Autonomia e não cumpriu com a sua palavra nos inúmeros dossiês que continuam pendentes e que, caso tivessem sido resolvidos, teriam garantido mais qualidade de vida na Região. Aliás, lembrou, “apoiamos Luís Montenegro, queremos um Governo nacional diferente, porque apresentamos 34 propostas que eram importantes para a Madeira ao Orçamento do Estado para 2024, das quais 32 foram chumbadas pelo PS, inclusive com representantes eleitos pelo círculo eleitoral da Madeira”, numa realidade política que diz não pode manter-se para o futuro.

“Queremos mais Autonomia, mais mobilidade para que os madeirenses paguem 86 euros e os estudantes 65 euros nas suas viagens ao continente e, no fundo, queremos que nos respeitem, porque se fizermos mais pela Madeira certamente estamos a fazer mais por Portugal”, exemplificou, acusando o governo socialista de não ter ajudado a Madeira nestes últimos anos e lembrando que enquanto a sua candidatura – que tem apresentado as suas propostas e compromissos, tem estado junto da sociedade civil e das instituições todos os dias – está “em campanha eleitoral para as Eleições Nacionais, há outros que estão para umas potenciais Regionais”.

Cabeça-de-lista que, confrontado pelos órgãos de comunicação social sobre as Internas do partido, deixou também uma mensagem de união e mobilização, frisando que, neste momento, “as eleições que são importantes são estas, a 10 de Março” e reiterando que todos os militantes e simpatizantes do PSD/M têm de manter o foco e estar unidos pela Madeira, tanto mais quando sabem que o PSD/M é um instrumento importante a favor de tudo aquilo que é preciso construir para o futuro.

“Espero que votem na nossa candidatura. Sabem que, no passado, nós construímos muito e sabem que vamos continuar a construir. O nosso passado é importante, o presente também é e o futuro será certamente risonho. Contamos com todos”, rematou.