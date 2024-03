Manuel António Correia diz-se "desprendido do poder" mas que recebeu muitos apelos para voltar

Manuel António Correia, candidato à internas do PSD-Madeira, diz-se "completamente desprendido do poder", como mostra o seu percurso dos últimos 10 anos e assume que não pensava regressar à vida política. No entanto, dados os apelo que tem recebido, decidiu concorrer à presidência do PSD-Madeira. Esta mensagem foi deixada nas suas redes sociais, sendo um dos primeiros vídeos da sua campanha.

O social-democrata lança duras críticas ao estado da Região e do partido. "Não posso voltar as costas nem ficar indiferente", assume Manuel António Correia, dizendo-se ao serviço do partido e da Região, devolvendo "voz aos social-democratas e madeirenses". As bases do partido são indicados como sendo a alma do projecto. "Não estamos contra ninguém", assume.

Garante que as eleições de 10 de Março são muito importantes para a Autonomia, pelo que apela o voto.

Quanto às eleições no PSD-Madeira, pede aos militantes para "não terem medo" e assumirem as suas opções.