Jardim é um dos subscritores da candidatura de Manuel António Correia ao PSD-Madeira

Alberto João Jardim é um dos subscritores da candidatura de Manuel António Correia.

O antigo presidente do Governo Regional, tal como há dez anos, entende ser Manuel António Correia a pessoa indicada para conduzir os destinos do PSD-M e, consequentemente, os da Madeira (no caso de vencer as próximas eleições regionais).

Manuel António Correia e Miguel Albuquerque disputam a eleição interna do PSD-Madeira no dia 21 deste mês de Março.