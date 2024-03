Miguel Caires apresentou projecto e novo Skoda para o campeonato de ralis

Miguel Caires apresentou esta noite, no Forte de São Tiago, no Funchal, o seu projecto para o Campeonato de Ralis Coral da Madeira 2024, onde vai competir com um Skoda Fabia Rally2 Evo.

O piloto, que volta a ser navegado por João Miguel Sousa, faz a sua estreia nesta versão Evo do carro checo, naturalmente com ambições renovadas para atacar o campeonato.

O Skoda apresenta-se com um visual renovado, comparativamente ao ano anterior, de resto Miguel Caires, que foi terceiro classificado do campeonato regional do ano transacto, tem sempre apostado na inovação na imagem dos seus carros de época para época.

A primeira prova do Campeonato de Ralis Coral da Madeira 2024 realiza-se já este fim-de-semana, com o Rali do Marítimo - Município de Machico, que se inicia na sexta-feira à noite com uma classificativa nocturna no centro da cidade de Machico e prossegue no sábado com mais oito classificativas.