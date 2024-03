Nuno Batista, presidente da Câmara Municipal do Porto Santo, afirma que o galardão obtido no World Travel Awards, como 'Melhor Destino de Praia da Europa' representa "um prémio à resiliência de muitos porto-santenses".

"É um prémio à resiliência porque fazer turismo no Porto Santo, trabalhar no Porto Santo com condições de dupla insularidade, com condições difíceis de mobilidade, com condições em termos dos transportes regionais aéreos, que sabemos como são, onde durante o Inverno não temos ligação a Portugal continental. Acho que este prémio é, acima de tudo, um prémio à resiliência daqueles que durante muito tempo não têm a oportunidade de ver a economia funcionar" Nuno Batista

Acrescenta que os porto-santenses "merecem um pouco mais de respeito acima de tudo do Governo da República", pois considera que ainda são olhados "como um enteado e não como um filho".

Frisa, ainda assim, que é "uma alegria muito grande" que a praia seja distinguida com mais um prémio.

"É um prémio para todos aqueles que têm trabalhado em prol do desenvolvimento do turismo no Porto Santo, que dão a conhecer o Porto Santo não só no nosso território nacional, mas também pelo mundo fora. É também o reconhecimento do trabalho que a Câmara Municipal [do Porto Santo] e o Governo Regional têm feito", remata.