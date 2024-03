'Madeira Primeiro' apela para que o Estado assuma responsabilidades

A coligação 'Madeira Primeiro' sublinhou esta quarta-feira, pela voz da candidata Paula Margarido, a importância de ter, na próxima Legislatura, um Governo da República "mais solidário, mais justo e sobretudo capaz de tratar, por igual, as necessidades de todos os portugueses, independentemente destes viverem no continente ou nas Regiões Autónomas".

Declarações feitas à margem de uma visita ao Centro Social e Paroquial de São Bento, na Ribeira Brava, durante a qual Paula Margarido frisou que o Governo Regional "tem cumprido a sua parte, faltando agora que a República cumpra", também, com “o princípio da solidariedade que o vincula a custear os encargos com as desigualdades que decorrem da Insularidade”.

“Ainda que o Governo Regional e o PSD-M, através das suas iniciativas parlamentares, cumpram, a verdade é que, sem o Estado a assumir o seu papel e as suas responsabilidades, continuamos a assistir a desigualdades com as quais não podemos pactuar”, disse Paula Margarido, criticando que, no caso de um casal de idosos ou mesmo de um jovem que necessite de recorrer a respostas no continente português, seja a Região a pagar. “Não podemos ser alvo deste tratamento discriminatório, porque os Madeirenses são tão Portugueses quanto os cidadãos que residem no continente”, frisou, deixando claro que “somos todos iguais em tudo mas, principalmente, na dignidade”.

Em nota enviada é referido que Paula Margarido assumiu o combate às desigualdades e à discriminação dos madeirenses em áreas sensíveis como a Saúde ou o Social como duas das prioridades a defender na Assembleia da República, numa ocasião em que reiterou o apelo ao voto na Coligação. “Os madeirenses têm memória e não esquecem quem efectivamente pugna, diariamente, pelo desenvolvimento da nossa Região, assim como também têm memória de quem é que, há oito anos, tem esquecido a Madeira”, rematou.