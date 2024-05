Queda de bicicleta fere homem com gravidade

Um homem de 54 anos de idade foi ontem à noite vítima de queda de bicicleta na Avenida do Mar. O acidente deu-se pelas 21h00, resultando em ferimentos com alguma gravidade na vítima.

Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram chamados a prestar assistência, tendo transportado em estado inconsciente de ambulância, com apoio e acompanhamento da EMIR.

Terá batido com a face no chão e perdeu uma quantidade considerável de sangue, de tal forma que foi necessário smobilizar também uma viatura para limpeza do local.

A PSP tomou conta da ocorrência.