Associação de Promoção da Madeira reage ao prémio com "orgulho e gratidão"

A Associação de Promoção da Madeira, eleita o 'melhor Organismo Oficial de Turismo da Europa, pelos World Travel Awards, reage, nas redes sociais, afirmando sentir um "imenso orgulho e gratidão" pela distinção.

Tripla distinção para a Região nos World Travel Awards Madeira é, pela 10.ª vez, o Melhor Destino Insular da Europa. O Porto Santo é melhor Destino de Praia e a Associação de Promoção da Madeira a melhor Entidade de Turismo Ricardo Miguel Oliveira , 06 Março 2024 - 20:47

Na publicação a entidade diz, também, estar consciente "das responsabilidades que esta distinção traz consigo", agradecendo os "parceiros, associados e fornecedores, pelo caminho que tem sido trilhado, em conjunto".

Na gala de atribuição dos World Travel Awards – Europa, que teve lugar esta noite, em Berlim, esteve o secretário Regional de Turismo e Cultura e também presidente da Associação de Promoção da Madeira, Eduardo Jesus, bem como directora executiva da mesma instituição, Sara Marote.

Tal como já noticiado, a Grande Final dos World Travel Awards 2024 irá acontecer, pela primeira vez, na ilha da Madeira. O evento terá lugar a 24 de Novembro, sendo que dois dias antes, no dia 22, a Madeira irá receber, igualmente, a gala de atribuição de prémios dos World Golf Awards 2024. Ambas as cerimónias vão acontecer no Savoy Palace.

Ambas as cerimónias trarão, ao arquipélago, centenas de representantes de destinos turísticos mundiais e profissionais do sector turístico.