Prémio Edmundo de Bettencourt será de 5 mil euros em 2025

Foi hoje lançado, na Feira do Livro, na Avenida Arriaga, e com o apoio da Câmara Municipal do Funchal (CMF), o livro 'As Desventurosas Aventuras de Apollinare, o Gato Filósofo' da escritora e jornalista Nicole Collet, vencedora do Prémio Edmundo de Bettencourt de 2023.

O prémio no valor monetário de 3 mil euros foi também entregue à autora pela presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra. Na ocasião, a autarca anunciou que é intenção do Município do Funchal, na edição de 2025, aumentar o valor monetário do Prémio Literário para 5 mil euros.

“É para nós uma honra atribuir simbolicamente este Prémio, nesta que é a primeira vez que o é atribuído fora de Portugal, neste caso a uma autora brasileira, o que mostra bem a internacionalização dos Prémios e também a visibilidade do que se faz aqui no Funchal”, realçou Cristina Pedra, lembrando que prémio do Município do Funchal, surgiu por iniciativa de Maria Aurora, em 1996, foi interrompido em 2012 e reactivado em 2021.

“A Câmara Municipal do Funchal aposta na democratização da cultura, no apoio à criação artística, o que inclui a criação literária. Nesse sentido, no âmbito desta Feira, está a apoiar a edição de 10 livros, o que corresponde a um lançamento por cada dia de Feira. Além disso, anualmente a CMF investe cerca de 25 mil euros na aquisição e edição de obras literárias, com o principal enfoque nos autores regionais”, destacou ainda a autarca.

Desde 1996, até à presente data, foram premiadas pela Câmara Municipal do Funchal, 17 obras literárias inéditas, num apoio ao autor e também à criação literária.

Neste momento, as candidaturas ao Prémio Literário Edmundo Bettencourt estão abertas, até o dia 30 de março, sendo que até ao momento deram entrada nos serviços camarários cinco obras candidatas.

No ano de 2023, foram candidatas 50 obras inéditas em língua portuguesa, que tiveram vários pontos de origem, como Brasil, Angola, Portugal continental, Madeira, Açores, Cabo Verde, entre outras.

Cristina Pedra fez questão de sublinhar que o júri “é “independente, o que demonstra bem como é feita a análise criteriosa das obras e a escolha da melhor”.

O júri é composto por Nelson Veríssimo, Naidea Nunes, Carmo Marques, Diana Pimentel e Rui Guilherme Silva.

O primeiro romance 'Red', da autora Nicole Collet, a viver em São Paulo, no Brasil, foi selecionado no Amazon Breakthrough Novel Awards 2013 e publicado pela Something Or Other Publishing.